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В Кемерове на время погасят Вечный огонь

25 июня 2023 в 17:23

В связи с ремонтными работами.

В Кемерове на Мемориале Славы временно погасят Вечный огонь. Об этом сообщили в администрации города.

«Отключение газоснабжения требуется в связи с работами по установке прибора учёта газа Вечного огня, которые будут производить специалисты филиала по Кемеровской области ООО “Газпром газораспределение Томск”», — пояснили власти.

Согласно сообщению, отключение продлится с 10:00 до 14:00 26 июня.

 

 

Фото: ru.freepik.com


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