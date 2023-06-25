В Кемерове на время погасят Вечный огонь

В связи с ремонтными работами.
В Кемерове на Мемориале Славы временно погасят Вечный огонь. Об этом сообщили в администрации города.
«Отключение газоснабжения требуется в связи с работами по установке прибора учёта газа Вечного огня, которые будут производить специалисты филиала по Кемеровской области ООО “Газпром газораспределение Томск”», — пояснили власти.
Согласно сообщению, отключение продлится с 10:00 до 14:00 26 июня.
Фото: ru.freepik.com
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