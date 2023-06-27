Жители Берёзовского на несколько часов останутся без электричества

Это связано с неотложными ремонтными работами.
В среду, 28 июня, с 10:00 до 14:00 отключат электроснабжение сразу на нескольких улицах. В СКЭК принесли извинения за доставленные неудобства.
"Это связано с неотложными ремонтными работами на водоводе в непосредственной близости с высоковольтной линией электропередачи города", - пояснили в электроснабжающей организации.
Свет отключат на следующих улицах:
- ул. А. Лужбина;
- ул. Артиллерийская;
- ул. Веселая;
- ул. Вокзальная, 1;
- ул. Горная;
- ул. Димитрова, 2;
- ул. Дружбы;
- ул. Заречная;
- ул. Калинина;
- ул. Каменная;
- ул. Карьерная;
- ул. Кемерова;
- ул. Ковпака;
- ул. Коммунаров;
- ул. Красная горка, 4, 8 – 34, 3 – 15, 32 «а»;
- ул. Левый Шурап;
- ул. Линейная;
- ул. Логовая;
- ул. Маресьева;
- ул. Мариинская;
- ул. Набережная;
- ул. Некрасова;
- ул. Новоселова;
- ул. Новосибирская;
- ул. Н. Островского;
- ул. Октябрьская;
- ул. Партизанская;
- ул. Первомайская;
- ул. Правый Шурап;
- ул. Пролетарская;
- ул. Свердлова;
- ул. Севастопольская;
- ул. Смоленская;
- ул. Стрелочная;
- ул. Суворова;
- ул. Таежная;
- ул. Терешковой;
- ул. Центральная;
- ул. Чехова;
- ул. Шахтовая;
- ул. Южная;
- ул. 7-го Ноября;
- ул. 20-го Партсъезда;
- пер. Гусева;
- пер. Депутаский;
- пер. Красноармейский;
- пер. Маяковского;
- пер. Октябрьский;
- пер. Пионерский;
- пер. Поссоветский;
- пер. Таежный.
Фото: stoboy.ru
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