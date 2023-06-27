Жители Берёзовского на несколько часов останутся без электричества

Это связано с неотложными ремонтными работами.

В среду, 28 июня, с 10:00 до 14:00 отключат электроснабжение сразу на нескольких улицах. В СКЭК принесли извинения за доставленные неудобства.

"Это связано с неотложными ремонтными работами на водоводе в непосредственной близости с высоковольтной линией электропередачи города", - пояснили в электроснабжающей организации.

Свет отключат на следующих улицах:

ул. А. Лужбина;

ул. Артиллерийская;

ул. Веселая;

ул. Вокзальная, 1;

ул. Горная;

ул. Димитрова, 2;

ул. Дружбы;

ул. Заречная;

ул. Калинина;

ул. Каменная;

ул. Карьерная;

ул. Кемерова;

ул. Ковпака;

ул. Коммунаров;

ул. Красная горка, 4, 8 – 34, 3 – 15, 32 «а»;

ул. Левый Шурап;

ул. Линейная;

ул. Логовая;

ул. Маресьева;

ул. Мариинская;

ул. Набережная;

ул. Некрасова;

ул. Новоселова;

ул. Новосибирская;

ул. Н. Островского;

ул. Октябрьская;

ул. Партизанская;

ул. Первомайская;

ул. Правый Шурап;

ул. Пролетарская;

ул. Свердлова;

ул. Севастопольская;

ул. Смоленская;

ул. Стрелочная;

ул. Суворова;

ул. Таежная;

ул. Терешковой;

ул. Центральная;

ул. Чехова;

ул. Шахтовая;

ул. Южная;

ул. 7-го Ноября;

ул. 20-го Партсъезда;

пер. Гусева;

пер. Депутаский;

пер. Красноармейский;

пер. Маяковского;

пер. Октябрьский;

пер. Пионерский;

пер. Поссоветский;

пер. Таежный.

Фото: stoboy.ru