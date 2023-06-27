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Жители Берёзовского на несколько часов останутся без электричества

27 июня 2023 в 18:39

Это связано с неотложными ремонтными работами.

В среду, 28 июня, с 10:00 до 14:00 отключат электроснабжение сразу на нескольких улицах. В СКЭК принесли извинения за доставленные неудобства.

"Это связано с неотложными ремонтными работами на водоводе в непосредственной близости с высоковольтной линией электропередачи города", - пояснили в электроснабжающей организации.

 

 

 

 

Свет отключат на следующих улицах:

  • ул. А. Лужбина;
  • ул. Артиллерийская;
  • ул. Веселая;
  • ул. Вокзальная, 1;
  • ул. Горная;
  • ул. Димитрова, 2;
  • ул. Дружбы;
  • ул. Заречная;
  • ул. Калинина;
  • ул. Каменная;
  • ул. Карьерная;
  • ул. Кемерова;
  • ул. Ковпака;
  • ул. Коммунаров;
  • ул. Красная горка, 4, 8 – 34, 3 – 15, 32 «а»;
  • ул. Левый Шурап;
  • ул. Линейная;
  • ул. Логовая;
  • ул. Маресьева;
  • ул. Мариинская;
  • ул. Набережная;
  • ул. Некрасова;
  • ул. Новоселова;
  • ул. Новосибирская;
  • ул. Н. Островского;
  • ул. Октябрьская;
  • ул. Партизанская;
  • ул. Первомайская;
  • ул. Правый Шурап;
  • ул. Пролетарская;
  • ул. Свердлова;
  • ул. Севастопольская;
  • ул. Смоленская;
  • ул. Стрелочная;
  • ул. Суворова;
  • ул. Таежная;
  • ул. Терешковой;
  • ул. Центральная;
  • ул. Чехова;
  • ул. Шахтовая;
  • ул. Южная;
  • ул. 7-го Ноября;
  • ул. 20-го Партсъезда;
  • пер. Гусева;
  • пер. Депутаский;
  • пер. Красноармейский;
  • пер. Маяковского;
  • пер. Октябрьский;
  • пер. Пионерский;
  • пер. Поссоветский;
  • пер. Таежный.

 

Фото: stoboy.ru


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