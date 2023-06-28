Товар недели в магазине «Поляна»

Каждый день - новые предложения!
Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям.
Так, с 28 июня по 4 июля в продаже:
- подсолнечное масло «Злато» - 99,90 рублей;
- чай «Гринфилд» (100 пакетиков) - 239,90 рублей за упаковку.
Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.
Ещё больше товаров на прилавках по адресу:
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.
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