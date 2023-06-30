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Кузбасские врачи спасли ребёнка, который проглотил зубочистку

30 июня 2023 в 21:13

Об инциденте рассказал министр здравоохранения.

Врачи детской областной больницы спасли ребёнка, проглотившего зубочистку. Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, ребёнок поступил в КОДКБ имени Атаманова с сильными болями в животе.

В ходе диагностической лапароскопии врачи выяснили, что зубочистка повредила сигмовидную кишку. У ребёнка мог начаться перитонит.

«Хирурги провели операцию: за полтора часа зубочистку удалили и ушили повреждённый участок толстой кишки. В послеоперационном периоде проводилось дренирование брюшной полости», - написал Дмитрий Беглов в своём Telegram-канале.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Министр также поблагодарил коллег за профессионализм.

 

Фото: ru.freepik.com


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