Синоптики рассказали, какая погода будет в Кузбассе в июле

Возможны дожди и грозы.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, каким будет июль в Кузбассе. В целом главный летний месяц будет тёплым, с характерными для этого времени года явлениями.

Так, температуры воздуха в июле ожидаются в пределах климатической нормы и составят +19 … +22 градуса.

«Ближайшая неделя, которая уже наступила, она очень летняя, очень хорошая. Мы находимся конкретно в климатической норме июльской, у нас установилась хорошая летняя погода», — рассказали синоптики.

При этом в первой и третьей декаде месяца возможны дожди и грозы. Например, 5 и 6 июля регион будет попадать под влияние высотного циклона, поэтому в эти дни ожидаются летние дожди. Температуры воздуха будут повышаться до +25 … +30 под влиянием тепла, пришедшего из Казахстана.

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