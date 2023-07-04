Поляна приглашает за скидками!

Здесь всегда можно выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька.

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения.

Так, с 5 по 11 июля в продаже:

подсолнечное масло «Алтай» по 69,90 рублей;

чай «Гринфилд» (100 пакетиков) по 239,90 руб. за упаковку.

А для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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