На въезде в Кемерово уберут контейнеры для мусора

Из-за возникновения свалки.

Власти Кемерова уберут контейнеры для мусора на въезде в город из-за возникновения свалки.

Ранее кемеровчане призвали администрацию обратить внимание на этот участок в микрорайоне Плешки, так как там каждый год образуется свалка. Наличие проблемы подтвердил в еженедельном прямом эфире губернатор Сергей Цивилёв.

О том, что будет предпринято для решения проблемы, рассказал замглавы города, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский.

По его словам, баками раньше пользовались садоводы, чтобы не въезжать в город с мусором. Однако сейчас в контейнеры выбрасывают отходы организации и предприятия, при том, что вывоз мусора с этой площадки осуществляется за деньги из городского бюджета.

Чиновник сообщил, что власти приняли решение о ликвидации контейнерной площадки на въезде со стороны пгт Промышленная.

В итоге контейнеры на этом въезде будут убраны в срок до 20 июля. Будут поставлены информационные аншлаги, а местным жителям расскажут, куда можно вывезти отходы. Если на месте ликвидированных контейнеров образуются несанкционированные свалки, их будут устранять.

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