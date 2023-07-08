Кузбасские работодатели получат увеличенное пособие

С июля 2023 года.

В Кемеровской области увеличили субсидию работодателям за трудоустройство многодетных безработных и родителей детей-инвалидов. Ранее сумма достигала 60 тысяч рублей, теперь - до 150 тысяч рублей.

«Деньги можно получить на оснащение рабочих мест, приобретение оборудования и мебели, софинансирование заработной платы и оплату страховых взносов за нового сотрудника»,— сообщил в своем телеграмме Сергей Цивилев.

Уточняется, что сумма рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает количество дополнительных рабочих мест, сумму софинансирования зарплаты и другие параметры.

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