Супруги из Кемерова набрали 11 кредитов и отдали мошенникам 18 млн рублей

Это рекордная сумма, которая когда-либо похищалась мошенниками у жителей Кузбасса.

В столице Кузбасса мошенники обманули семейную пару на рекордно крупную сумму. По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, 44-летний мужчина и 47-летняя женщина перечислили им 18 млн рублей.

Мужу и жене, работникам одного из кемеровских производств, позвонили неизвестные, которые использовали популярную схему — они по очереди представлялись то правоохранителями, то сотрудниками банка. Мошенники убедили обоих супругов, что их счета в опасности, так как некие злоумышленники пытаются по доверенности снять все их деньги», - сообщили в ведомстве.

Примечательно, что о популярной мошеннической «разводке» муж с женой были осведомлены, но тем не менее звонившие убедили их перечислить деньги на «безопасный счёт». По указке незнакомцев они оформили 11 кредитов, плюс перевели все собственные накопления. Причинённый ущерб составил более 18 млн рублей.

«Это рекордная сумма, которая когда-либо похищалась мошенниками у жителей региона», — отметили в полиции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В случае задержания мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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