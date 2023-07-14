В Кемерове отремонтируют три медицинских учреждения

Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов провел пресс-тур, в ходе которого сообщил о ремонте и усовершенствовании трёх медицинских учреждений Кемерова.

Так, участники мероприятия посетили педиатрическое отделение № 2 областной детской больницы на улице Гагарина, 134А. В настоящее время в медучреждении завершается капитальные ремонт с заменой полов, стен, вентиляции, систем отопления и освещения. Также будет проведена реконструкция крыльца и его адаптация для людей с ограниченными возможностями. Уже в этом году здесь планируется открыть отделение реанимации для детей с острыми респираторными заболеваниями.

Кроме того, министр показал роддом областной детской клинической больницы на Ворошилова, 21. В 2019 году здесь был капитально отремонтирован первый этаж, в 2021 году — второй этаж. Отделение анестезиологии и реанимации открыли после капитального ремонта в декабре 2022 года. С 20 июля по 7 августа роддом закроют на санобработку. За это время будут отремонтированы родильные залы на пятом этаже.

Продолжается ремонт и в самой крупной кемеровской поликлинике № 5 на проспекте Ленина, 107. Напомним, работы ведутся с 2022 года по программе «Моя новая поликлиника». Завершение работ планируется к концу 2023 года, а к настоящему моменту они выполнены на 60%.

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