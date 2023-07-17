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Власти Кузбасса запретили госслужащим иметь счета в иностранных банках

17 июля 2023 в 15:39

Запрет будет действовать в отношении представителей должностей в администрации правительства и исполнительных органах региона.

В Кузбассе государственным служащим запретили иметь счета в иностранных банках и хранить в них деньги. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Илья Середюк.

«Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», - говорится в документе.

Согласно утверждённому перечню, запрет будет действовать в отношении представителей должностей в администрации правительства Кузбасса и исполнительных органах Кузбасса в категориях: «руководители», «помощники (советники)» и «специалисты».

 

Фото: ru.freepik.com


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