За выгодным покупками - в ПОЛЯНУ!

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» новые предложения.

Так, с 19 по 25 июля в продаже:

подсолнечное масло «Злато» по 99,90 рублей;

чай «Гринфилд» (100 пакетиков) по 239,90 руб. за упаковку;

кофе «Нескафе голд» (190 г) по 399,90 рублей;

стиральный порошок «Тайд» по 399,90 руб. за упаковку 3 кг.

А в пекарне покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

Выгодно приобрести любимые продукты можно по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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