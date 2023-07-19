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За выгодным покупками - в ПОЛЯНУ!

19 июля 2023 в 09:43

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» новые предложения.

Так, с 19 по 25 июля в продаже:

  • подсолнечное масло «Злато» по 99,90 рублей;
  • чай «Гринфилд» (100 пакетиков) по 239,90 руб. за упаковку;
  • кофе «Нескафе голд» (190 г) по 399,90 рублей;
  • стиральный порошок «Тайд» по 399,90 руб. за упаковку 3 кг.

А в пекарне покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

Выгодно приобрести любимые продукты можно по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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