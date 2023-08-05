В Кемерове вновь закрыли ТЦ «Лапландия»

Причиной временной приостановки работы стали проблемы с водой.

4 августа в Кемерове на один день закрыли популярный ТРЦ «Лапландия», и это очень возмутило горожан.

Как пояснили в администрации торгового цента, 31 июля «Кемвод» уведомил их о прекращении подачи холодной воды с 9:00 4 августа по 9:00 5 августа из-за замены арматуры.

«Для обеспечения безопасности (прежде всего пожарной) для посетителей и арендаторов ТРЦ Лапландия управляющей компанией было принято решение об ограничении доступа в ТРЦ посетителей на указанный в телефонограмме период», — пояснили в ТЦ.

Информация была заблаговременно размещена на сайте «Лапландии».

Напомним, за последние годыТРЦ неоднократно закрывалось после очередного судебного решения и при участии судебных приставов. Сначала причиной были проблемы с пожарной сигнализацией, затем пандемия. С прошлого года популярный ТЦ начал возвращать былой поток покупателей и арендаторов на своих площадях.

Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

Фото: laplandiya-mall.ru