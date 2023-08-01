Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› В Кузбассе 10 детей утонули с начала лета

В Кузбассе 10 детей утонули с начала лета

01 августа 2023 в 17:02

В МЧС привели печальную статистику.

В региональном управлении МЧС привели данные о несчастных случаях с участием детей на водоёмах Кемеровской области с начала летнего сезона.

Так, по данным спасателей вода унесла жизни 10 детей. Трое детей погибли в Новокузнецке, двое — в Яшкинском муниципальном округе. По одному трагическому случаю зафиксировано в Кемерове и Прокопьевске, а также в Новокузнецком, Промышленновском и Беловском муниципальных округах. Отмечается, что все они погибли на несанкционированных пляжах.

Специалисты подчеркнули, что основная причина гибели детей — нахождение у воды без присмотра взрослых.

 

Фото: ru.freepik.com


Читайте также

Content andrew george g fm27 bryq unsplash
Как студенту найти эффективный способ решения задач по физике
Content lukasz niescioruk 1pgcvtj53f8 unsplash
Проверка вин кода японских авто через портал Himera Search
Content
В Кемерове вновь закрыли ТЦ «Лапландия»
Content
Кузбасс оказался в числе лидеров по заболеваемости туберкулёзом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?