Кузбасс оказался в числе лидеров по заболеваемости туберкулёзом

В 3 раза больше случаев, чем в среднем по стране.

Кемеровская область оказалась в числе субъектов РФ с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом. Такие данные приводит Росстат в докладе «Социально-экономической положение России» за январь — июнь Росстат.

Согласно документу, самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения в январе–мае 2023 г. зарегистрированы в Республике Тыва — в 5,6 раза выше среднероссийского показателя.

«В Приморском крае, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Кемеровской и Курганской областях в 2,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России», — говорится в сообщении органа статистики.

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