Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› Кузбасс оказался в числе лидеров по заболеваемо...

Кузбасс оказался в числе лидеров по заболеваемости туберкулёзом

03 августа 2023 в 14:09

В 3 раза больше случаев, чем в среднем по стране.

Кемеровская область оказалась в числе субъектов РФ с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом. Такие данные приводит Росстат в докладе «Социально-экономической положение России» за январь — июнь Росстат.

Согласно документу, самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. человек населения в январе–мае 2023 г. зарегистрированы в Республике Тыва — в 5,6 раза выше среднероссийского показателя.

«В Приморском крае, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Кемеровской и Курганской областях в 2,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России», — говорится в сообщении органа статистики.

 

Фото: ru.freepik.com


Читайте также

Content andrew george g fm27 bryq unsplash
Как студенту найти эффективный способ решения задач по физике
Content lukasz niescioruk 1pgcvtj53f8 unsplash
Проверка вин кода японских авто через портал Himera Search
Content
В Кемерове вновь закрыли ТЦ «Лапландия»
Content
В Кузбассе 10 детей утонули с начала лета

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?