В Кемерово поступила партия новых троллейбусов

Это современные вагоны с автономным ходом.

В столицу Кузбасса с завода в Энгельсе прибыли ещё несколько новых троллейбусов. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

Это современные троллейбусы «Адмирал 6281.01» с современным оборудованием и автономным ходом: они способны проезжать без подключения 20 км. Рассчитаны троллейбусы на 85 человек и имеют 34 посадочных места.

«В этих троллейбусах — стопроцентная низкопольность, дополнительная подсветка накопительных площадок, три дверных проёма, мультимедийные комплексы, разъемы для зарядки мобильных гаджетов, системы климат-контроля», — уточнил градоначальник.

Напомним, это уже вторая партия поступивших троллейбусов. Всего в городе появится 10 троллейбусов: на это выделили 353 млн рублей.

Ранее Дмитрий Анисимов сообщал, что новые троллейбусы могут отправить на маршруты № 15 — полностью — и № 1 — частично.

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)