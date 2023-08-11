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В Кемерове открыли новое футбольное поле на стадионе «Химик»

11 августа 2023 в 16:53

Ещё один современный спортивный объект начал работу в Кедровке.

В пятницу, 11 августа, в Кемерове состоялось открытие нового поля для игры в футбол. Оно отвечает всем современным требованиям - имеет искусственное покрытие и спортивное оборудование стоимостью более 15 миллионов рублей. Для утяжеления газона здесь было засыпано около 150 тонн кварцевого песка, затем — почти 100 тонн резинового гранулята.

Как отметил Дмитрий Анисимов, горожане смогут участвовать в соревнованиях, заниматься на новом поле тренировками, а также использовать для игр любительских команд.

В день открытия первыми на новое поле вышли 240 юных футболистов со всего региона. Они боролись за кубки и медали. После этого прошёл матч между ветеранами: сборными командами «Кемерово» — «Кузбасс».

«На обновлении футбольного поля не остановимся. Продолжаем работать над программой по капитальному ремонту стадиона. Наша задача — создать на «Химике» условия для занятий разными видами спорта, в том числе легкой атлетикой», — подчеркнул мэр.

Новый объект отрыли и в кемеровской Кедровке. Это «умная» спортивная площадка на территории стадиона «Открытчик». На ее оснащение было направлено 36,6 миллионов рублей, 26 миллионов из которого составил федеральный бюджет, 6,9 миллионов — областной и 3,7 миллионов — средства муниципалитета. На новом объекте также уже проводятся соревнования и тренировки по различным видам спорта.

 

Фото: ru.freepik.com


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