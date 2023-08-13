Соцсети: в Новокузнецке водитель автобуса умер во время движения

По информации очевидцев, у него случился инфаркт.
В Новокузнецке автобус вылетел с дороги и попал в ДТП. Как сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Telegram-канал «ДТП Новокузнецка АвтоХак», водителю стало плохо во время движения.
Инцидент произошёл 12 августа, на Октябрьском проспекте.
«В соцсетях появились кадры, на которых видно, что служебный автобус с предприятия выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожное ограждение. К месту ДТП прибыли экипажи ГИБДД, пожарные, а также машина реанимации, в которую на носилках заносили человека. По предварительным данным, водитель автобуса умер во время движения», — пишет интернет-издание.
Как рассказал один из очевидцев, у водителя случился инфаркт.
Официальная информация о происшествии уточняется.
Фото: ru.freepik.com
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