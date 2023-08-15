В Кузбассе до начала учебного года проверят все образовательные учреждения

Это более 2000 объектов.

В Кузбассе начались проверки всех образовательных учреждений. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, комплексные группы обследуют более 2000 образовательных объектов, в том числе школы и детские сады.

Так, сотрудники Росгвардии проверят состояние антитеррористической защищённости объекта, наличие систем оповещения, противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, качество пропускного режима и другие меры безопасности.

«Проверки проводятся в целях своевременного реагирования персонала охраны и администрации объекта на различные чрезвычайные ситуации, такие как получение сообщений, связанных с ЧС, различных противоправных действий», — рассказали в ведомстве.

Как отметил начальник комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса подполковник Михаил Соринский, при получении сигналов, сотрудники охраны должны незамедлительно оповестить и эвакуировать обучающихся и преподавательский состав в безопасное место.

Проверки всех учреждений завершатся к 1 сентября.

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