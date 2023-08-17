За покупками? Конечно в «Поляну»!

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» выгодные предложения. Так, с 16 по 22 августа в продаже:

подсолнечное масло «Алтай» по 69,90 руб.;

горбуша св/м по 229,90 руб. за кг.

В пекарне покупателям предложат выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

Выгодно приобрести любимые продукты можно по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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