В Кузбассе средняя зарплата превысила 67 тысяч рублей

Но только по официальным данным.

В Кемеровской области среднемесячная заработная плата в июне 2023 года составила 67 195 рублей. Такие данные приводит Кемеровостат.

По сравнению с июнем 2022 года, средняя зарплата выросла на 10,7%. По сравнению с маем 2023 года средняя зарплата также выросла на 866 рублей.

Отмечается, что самые высокие зарплаты в феврале были у сотрудников сферы добычи полезных ископаемых (97 439 рублей), сферы производства химических веществ и химических продуктов (88 740 рублей), сферы научных исследований и разработок (94 207 рублей), металлургического производства (75 810 рублей).

Самые низкие доходы были зафиксированы в сфере производства мебели (14 589 рублей), производства одежды (17 301 рубль), производства кожи и изделий из кожи (21 325 рублей).

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