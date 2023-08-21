В Кузбассе стартовал приём заявок на образовательную программу «Мама-предприниматель»

Победительница данного этапа станет обладательницей гранта в размере 100 тысяч рублей.

С 18 по 22 сентября в Кемерове при поддержке Центра «Мой бизнес» пройдёт региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Это образовательный интенсив для женщин с детьми, мечтающих открыть и развить собственное дело.

Участницы программы получат комплексные знания, необходимые для успешного старта в бизнесе. А победительница данного этапа станет обладательницей гранта в размере 100 тысяч рублей.

! Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнёр: маркетплейс Wildberries. Партнёры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

«Обучение для мам из Кузбасса пройдёт в формате тренинга. За 5 дней программы участницы погрузятся в деловую среду, оформят свой замысел в рабочую гипотезу, составят стратегию продвижения, рассчитают экономику проекта и, наконец, создадут готовый к реализации бизнес-план. Помимо лекций и практических занятий бизнесвумен посетят экскурсии по действующим предприятиям. На всех этапах девушек поддержат опытные наставницы — владелицы и руководители известных кузбасских компаний, эффективно совмещающие бизнес и материнство», - рассказали в Минэкономразвития России.

В финале участницы представят экспертному жюри полноценные бизнес-проекты в формате инвестиционных презентаций. Победительница получит грант на реализацию — 100 тысяч рублей. Кроме того, каждая из участниц сможет воспользоваться актуальными мерами поддержки для кузбасских предпринимателей ( подробнее о них расскажут на интенсиве).

В программе «Мама-предприниматель» могут принять участие:

женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приёмные матери;

женщины, не имеющие бизнеса, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель».

Бесплатное обучение для мам стартует 18 сентября по адресу: город Кемерово, переулок Бакинский, 15. Для участия необходимо подать заявку по этой ссылке.

Фото: Минэкономразвития России