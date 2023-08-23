СРК "Арена" представляет: Вячеслава Бутусова. Nautilus Pompilius - 40 лет. Лучшее на бис! 11.11.2023.

NAUTILUS POMPILIUS — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева. Зрителей ждёт музыкальная история нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении. Это нельзя пропустить, это нужно увидеть.

11 ноября, суббота, 19-00 СРК "Арена" 12+

Билеты на сайте:https://kemerovo.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-6730/hall/?t=1692333851