Товар недели в магазине «Поляна»

Каждый день - новые предложения!

Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям.

Так, с 23 по 29 августа в продаже:

подсолнечное масло «Алтай» по 69,90 руб.;

и св/м горбуша по 229,90 руб. за кг.

Ещё больше товаров на прилавках по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

Кроме того, в "Поляне" каждый день работает пекарня. Здесь можно приобрести вкуснейшую выпечку, пиццу, бургеры и кур-гриль.

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