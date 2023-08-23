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Товар недели в магазине «Поляна»

23 августа 2023 в 10:37

Каждый день - новые предложения!

Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям.

Так, с 23 по 29 августа в продаже:

  • подсолнечное масло «Алтай» по 69,90 руб.;
  • и св/м горбуша по 229,90 руб. за кг.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

Кроме того, в "Поляне" каждый день работает пекарня. Здесь можно приобрести вкуснейшую выпечку, пиццу, бургеры и кур-гриль.

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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