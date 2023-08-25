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В Кузбассе запустят прямые авиарейсы из Новокузнецка в Красноярск

25 августа 2023 в 13:57

С декабря 2023 года.

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала новый авиарейс. Теперь из Новокузнецка будет возможно добраться самолётом до Красноярска без пересадок в Москве.

Оператором рейсов станет дочерняя компания «Аэрофлота» «Россия».

Рейсы будут выполняться с 27 декабря 2023 года по средам и субботам на самолётах Superjet 100. Вылет из Новокузнецка будет осуществляться в 18:05, прибытие в Красноярск — в 19:25 (время в пути -1 час 20 минут).

«Цена билетов начинается от 3 981 рубля», -  говорится на сайте авиакомпании.

 

 

Фото: ru.freepik.com


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