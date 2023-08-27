В Кемерове начали отменять сезонные маршруты автобусов

Расписание изменится с 4 сентября.

В связи со снижением пассажиропотока в столице Кузбасса отменяется часть рейсов сезонных маршрутов, которыми летом активно пользовались дачники.

«Сами автобусы с 4 сентября будут ходить по изменённому расписанию», - сообщили в администрации города.

Так, расписание изменится у 10 маршрутов:

№ 109 (д/п «Центральный» — с. Подонино) — 8:30, 17:00 (вторник, пятница, выходные)

№ 119/125 (ТРК «Променад-2» — с. о. «Семёновка» — с. Крёково) ежедневно 8:00, 12:40, 16:20

№ 123 (д/п «Центральный» — с. о. «Денисово») ежедневно: 9:20, 14:35, 17:05

№ 124 (ж/д вокзал — с. о. «Печатник») ежедневно: 9:00, 13:00, 17:10

№ 140/141 (ж/д вокзал — с. о. «Черёмушки») ежедневно 9:20 (№ 141), 11:25 (№ 140), 14:05 (№ 141), 17:10 (140),

№ 152 (ТРК «Променад-2» — с. о. «Медик») ежедневно: 8:35, 16:40

№ 201 (ТРК «Променад-2» — с. о. «Синильга») на 9:30, 16:50

№ 202 (д/п «Центральный» — с. о. «Синильга») ежедневно: 8:10, 10:30, 16:00, 18:20

№ 193 (п. Привольный — Кедровская автобаза) ежедневно:

из пос. Привольный: в 7:50, 9:50, 15:25, 18:15, 18:55;

от ст. Латыши: в 7:10, 9:00, 14:30, 19:15 (до ж/д вокзала)

от Кедровской автобазы: 8:20, 14:00, 14:55, 17:45

от ул. Рабочей: в 6:50*, 8:25, 14:05*, 15:00, 17:50, 18:35* (* рейсы до ст. Латыши).

№ 194 (ж.р. Промышлённовский — ж. р. Кедровка) ежедневно:

от Кедровской автобазы в 7:15 (рейс из п. Лапичево), 7:20, 8:02, 8:35, 9:15, 10:45, 12:02, 12:18 (до остановки ул. Полтавская), 13:20 (из п. Лапичево до ДК), 13:28, 14:43, 15:30, 17:07, 18:00, 18:40, 19:15 (рейс до ж. д. вокзала), 20:08, 21:15 (рейс до ж. д. вокзала),

из ж. р. Промышлённовский в 6:28, 7:25, 8:00, 8:40, 9:12, 9:52, 11:22, 12:40, 14:08, 15:20, 16:10, 18:00, 18:40, 19:15, 20:45,

от остановки «ул. Полтавская» до остановки «ДК» в 12:55,

от остановки «ДК» до посёлка Лапичево: в 13:10, 13:30.

Также отменяются ежедневные рейсы по 14 маршрутам:

№ 87 (д/п «Комсомольский» — с. о. «Южное»); в будни рейс отправлением в 21:16 от д/п «Комсомольский» будет выполняться до остановки «ул. 1:я Линия»; рейс отправлением в 22:08 из с.о. «Южное» отменяется

№ 89аэ/89э (д/п «Комсомольский» — с.о. «Пищевик» — с. о. «Химик») на 19:40

№ 113 (ТРК «Променад-2‘» — с.о. «Маручак») на 19:05

№ 130 (ж/д вокзал — с. о. «Берёзка») на 8:00, 19:35

№ 135 (д/п «Центральный» — с. о.«Мамаевка») на 19:20

№ 145 (ж/д вокзал — с. о. «Сухой Искитим») на 8:00, 19:00

№ 146 (д.п. «Комсомольский» — с. о. «Сухой Искитим») на 19:40

№ 147 (ТРК «Променад-2» — с.о. «Маручак») ежедневно: на 21:10

№ 150 (ТРК «Променад-2» — с.о. «Строитель») на 20:00

№ 155/155а (ПО «Прогресс» — с. о. «Заря») ежедневно: 7:20 (№ 155а), 20:20 (№ 155)

№ 158/158а (ПО «Прогресс» — с.о. «Радуга») ежедневно: 7:55 (№ 158а)

№ 162 (ДК Кировского — с.о. «Озёрное») на 19:42

№ 176 (драмтеатр — с.о. «Азотовец») на 18:55

№ 203/204 (д.п. «Комсомольский» — с.о. «Октябрьский») на 19:45 от КЭМЗ (№ 204), в 20:45 из с. о. «Октябрьский» (№ 203).

С 9 сентября по выходным отменятся рейсы по маршрутам № 148 (КЭМЗ — с. о. «Маручак») на 19:45 и № 183 (ТРК «Променад-2» — с. о. «Азотовец») на 7:20.

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