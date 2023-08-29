Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› Поляна приглашает за скидками!

Поляна приглашает за скидками!

29 августа 2023 в 19:54

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения. Здесь всегда можно выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька.

Так, с 30 августа по 5 сентября в продаже:

  • подсолнечное масло «Алтай» по 69,90 рублей;
  • горбуша (свежий улов) по 219,90 руб. за килограмм.

Для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


Читайте также

Content
Товар недели в магазине «Поляна»
Content image1682565931
Филармония представляет: Юрий Лоза. «Новое и лучшее». 29.09.2023.
Content
В Кузбассе запустят прямые авиарейсы из Новокузнецка в Красноярск
Content
В Кемерове начали отменять сезонные маршруты автобусов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?