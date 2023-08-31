В Кемерове появится 150-метровый небоскрёб

Застройщик показал, как будет выглядеть здание.

В столице Кузбасса построят жилой комплекс со 150-метровым небоскрёбом. Проект показали специалисты «УГМК-Застройщик». Уточняется, что 3D-визуализация проекта всё ещё находится в разработке и какие-то детали могут измениться, но основные решения уже подготовлены.

Напомним, строительство жилого комплекса у Московской площади планируется выполнить за семь лет. Уже в сентябре начнётся возведение рекреационной инфраструктуры — в частности, пятиэтажного ТЦ с открытым бассейном с видом на Томь. Квартиры в новых высотках будут с комфортабельной планировкой для «успешных людей» из среднего класса и более состоятельных.

«Реализуемый комплекс — это ансамбль из разновысотных жилых башен на стилобатах, строительство которого начнётся с многофункционального общественного центра со стороны Московской площади. Общественный центр будет включать торговые улицы, термальный и гостиничный комплексы, а также рестораны», - рассказали в компании.

Жилая часть разместится в башнях, самая высокая из которых составит 45 этажей. К строительству жилых высоток застройщик планирует приступить в начале 2024 года.

Фото: «УГМК-Застройщик»