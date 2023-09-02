В Кемерове на двух перекрёстках перенастроили светофоры

Для большей безопасности.

С субботы, 2 сентября, в Кемерове изменилась организация дорожного движения на перекрёстках проспекта Ленина и улицы Ворошилова, а также улиц Волгоградской и Сибиряков-Гвардейцев.

На этих перекрёстках появилась выделенная пешеходная фаза.

«Это позволит полностью развести потоки транспорта и людей и сделать движение в разы безопаснее», — пояснили власти города.

Так, движение на перекрёстке пр. Ленина - ул. Ворошилова будет организовано по схеме:

1 фаза — движение транспорта по проспекту Ленина (оба

направления),

2 фаза — движение транспорта по улице Ворошилова (оба направления),

3 фаза — движение пешеходов во всех направлениях.

На перекрёстке ул. Волгоградская – ул. Сибиряков-Гвардейцев:

1 фаза — движение транспорта по улице Волгоградская (оба направления),

2 фаза — движение транспорта по улице Волгоградская от проспекта Химиков,

3 фаза — движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев,

4 фаза — движение пешеходов одновременно через улицу Волгоградскую и улицу Сибиряков-Гвардейцев.

Кроме того, на двух перекрёстках установили новые камеры фотовидеофиксации. Камеры появились на пересечении проспектов Шахтёров и Кузбасского, а также на перекрёстке Притомского проспекта и улицы Волгоградской. Также запущен в работу комплекс фотовидеофиксации, расположенный по адресу: улица Тухачевского, 64.

Схемы: администрация г. Кемерово

Фото: ru.freepik.com