В Кемерове отремонтировали бюст Гагарина

Глава города рассказал, когда его установят на прежнее место.

В столице Кузбасса завершились работы по реставрации бюста Гагарина, который украшал одноимённый сквер на Южном.

Напомним, к ремонту бюста легендарного космонавта, за сохранность которого переживали горожане, приступили в апреле текущего года. Помимо реставрации бюста, подрядчик должен был восстановить опорную конструкцию основания и бордюр, благоустроить прилегающую территорию, а также отремонтировать и облицевать мармором постамент.

Изначально планировалось завершить все работы до конца лета, однако пока Гагарин дожидается своего часа в мастерской.

«Бюст вернут на место, как только в сквере завершатся работы», - сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Сейчас подрядчик занимается нарезкой мраморных плит для будущего постамента. Но к 20 сентября обещает завершить все работы вместе с благоустройством сквера.

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)