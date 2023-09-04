В Кемерове отремонтировали бюст Гагарина

Глава города рассказал, когда его установят на прежнее место.
В столице Кузбасса завершились работы по реставрации бюста Гагарина, который украшал одноимённый сквер на Южном.
Напомним, к ремонту бюста легендарного космонавта, за сохранность которого переживали горожане, приступили в апреле текущего года. Помимо реставрации бюста, подрядчик должен был восстановить опорную конструкцию основания и бордюр, благоустроить прилегающую территорию, а также отремонтировать и облицевать мармором постамент.
Изначально планировалось завершить все работы до конца лета, однако пока Гагарин дожидается своего часа в мастерской.
«Бюст вернут на место, как только в сквере завершатся работы», - сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
Сейчас подрядчик занимается нарезкой мраморных плит для будущего постамента. Но к 20 сентября обещает завершить все работы вместе с благоустройством сквера.
Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)
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