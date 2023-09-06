В Кемерове в гаражном кооперативе погиб ребёнок

Предварительно, причиной стало неисправное электрооборудование.
В Кемерове в гаражном кооперативе «Северный-3» на Октябрьском проспекте приостановили эксплуатацию электроустановки. Причиной стал несчастный случай с несовершеннолетним, сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора.
«Специалисты Ростехнадзора совместно со следователями провели осмотр установки «по факту произошедшего несчастного случая со смертельным исходом с несовершеннолетним». Других подробностей происшествия в официальном сообщении не приводится», - пишет издание.
При этом в ходе осмотра было установлено, что отсутствует ответственный за электрохозяйство и электротехнический персонал, осуществляющий эксплуатацию электроустановок, а также не проводится техническое обслуживание и ремонт электроустановок; отсутствует проектная и техническая документация и другие нарушения.
Так как оборудование создаёт угрозу жизни и здоровью, материалы проверки были направлены в Ленинский районный суд, который и приостановил эксплуатацию электроустановки сроком на 90 суток.
Фото: ru.freepik.com
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