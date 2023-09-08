В Кемерове перекроют движение на проспекте Ленина

Проезд по участку дороги будет недоступен больше недели.
В Кемерове больше недели будет недоступно движение по участку проспекта Ленина, а именно по двум крайним полосам на проспекте Ленина возле поликлиники № 5.
Как сообщили в пресс-службе «СГК Кузбасс», движение по данному участку дороги с 11 по 19 сентября будет ограничено в связи с проведением ремонта тепловой камеры.
Автомобилистов призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и тщательно следить за временными знаками.
Фото: ru.freepik.com
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы