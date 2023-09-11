В Кемерове изменят движение 32 автобусных маршрутов

Из-за закрытого перекрёстка.

В Кемерове на время изменят движение 32 маршрутов автобусов из-за работ на перекрёстке улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев.

Напомним, там будут вестись работы по обустройству дорожного полотна. Ограничение на проезд будет действовать с 20:00 пятницы, 15 сентября, до 6:00 понедельника, 18 сентября.

В связи с этим изменения коснутся автобусных маршрутов: №№ 2, 32, 36, 47, 85, 87, 91,94, 99, 101, 105, 105А, 108, 115, 116, 117, 126, 128, 128А, 130, 131, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 188, 191, 203, 204, 205. Движение транспорта в прямом и обратном направлениях будет организовано по проспекту Ленина, улице Терешковой, проспекту Химиков, улице Тухачевского и далее своими маршрутами.

Автомобилистов просят пользоваться альтернативными объездными маршрутами: объезжать закрытый участок по улице Терешковой, проспекту Химиков или по улицам 9 января, Шорникова, Каменской и Молодёжному проспекту.

Власти заверили, что подъезд ко всем домам на прилегающей к перекрёстку территории будет обеспечен.

Фото: ru.freepik.com

Схема: администрация города Кемерово