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Кемеровчанам рассказали, когда начнется отопительный сезон

15 сентября 2023 в 11:18

Запуск займет 2-3 дня.

В Кемерове отопительный сезон стартует в понедельник, 18 сентября. Сначала будут отапливаться детсады, школы и больницы. А с 19 сентября постепенно начнут отапливаться все остальные объекты.

При этом, как рассказали в Сибирской генерирующей компании, тепло будет поступать в дома не одновременно.

«Жилые массивы расположены на разном удалении от теплоисточников. Скорость подачи тепла зависит и от слаженности и оперативности сотрудников управляющих компаний, которые должны обеспечить готовность домов к тому, чтобы принять тепло», — рассказали в компании.

Ожидается, что запуск тепла в жилых домах займёт 2-3 дня.

 

Фото: ru.freepik.com


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