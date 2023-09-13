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В Кемерове вышли на маршрут новые троллейбусы

13 сентября 2023 в 15:28

Впервые в истории они отправились в микрорайон Южный.

В среду, 13 сентября, на дороги Кемерова вышли новые троллейбусы.Старт движению дал губернатор Сергей Цивилёв. По его решению было выделено финансирование на обновление троллейбусного парка Кемерова.

Из первых 10 троллейбусов один будет работать на маршруте № 1, а остальные — заменили старые троллейбусы маршрута № 15.

«Впервые в истории они отправились в микрорайон Южный», - сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Так, маршрут № 15 был продлён почти на три километра. Теперь от прежней конечной остановки «Сквер» на ФПК троллейбусы № 15 идут на Южный до новой конечной остановки «Улица Юрия Двужильного» в прямом и обратном направлениях.

По продлённому маршруту троллейбусы № 15 движутся без контактной сети, при помощи автономного хода.

Поступившие в Кемерово троллейбусы, известные под брендом «Адмирал», были изготовлены в 2023 году в ООО «ПК Транспортные системы». Все троллейбусы полностью низкопольные, оснащены системой климат-контроля, валидаторами, имеют автономный ход до 20 километров.

В ближайшее время в город прибудут ещё два троллейбуса, а в 2024 году власти планируют купить 48 машин «Адмирал». В общей сложности в Кемерове появится не менее 60 таких троллейбусов, что позволит обновить весь парк поэтапно.

 

Фото: пресс-служба АПК


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