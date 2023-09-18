В Кузбассе изменят расписание несколько пригородных поездов

С 25 сентября.

В период с 25 сентября по 4 октября ряд пригородных поездов Кузбасса изменит расписание. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, причина — ремонтные работы на путях станций «Анжерская» и «Западная»,

Изменения коснутся поездов, курсирующих в направлении Тайга — Мариинск. При этом корректировка во времени следования составит от 5 до 8 минут.

Так, с 25 сентября по 4 октября изменят расписание следующие поезда:

№ 6285 Мариинск — Тайга, отправление в 17:30 (без изменений), прибытие в 20:14 (на 8 минут позже);

№ 6298 Тайга — Мариинск, отправление в 20:38 (без изменений), прибытие в 23:23 (на 5 минут позже).

С 26 сентября по 5 октября изменится расписание поездов:

№ 6297 Мариинск — Тайга, отправление в 5:44 (без изменений), прибытие в 8:28 (на 8 минут позже);

№ 6284 Тайга — Мариинск, отправление в 6:20 (без изменений), прибытие в 9:02 (на 5 минут позже).

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