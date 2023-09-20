В Кемерове под Кузнецким мостом затонул автомобиль (видео)

Погибший водитель обнаружен внутри.

В Кемерове в Томи утонул легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Кемерово», легковушка ушла под воду в районе Кузнецкого моста. Позже к месту происшествия прибыли спецслужбы.

По данным регионального управления СК, в машине находилось тело водителя. Им оказался 54-летний местный житель. По предварительному заключению судмедэксперта, видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области