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В Кемерове под Кузнецким мостом затонул автомобиль (видео)

20 сентября 2023 в 11:54

Погибший водитель обнаружен внутри.

В Кемерове в Томи утонул легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Кемерово», легковушка ушла под воду в районе Кузнецкого моста. Позже к месту происшествия прибыли спецслужбы.

По данным регионального управления СК, в машине находилось тело водителя. Им оказался 54-летний местный житель. По предварительному заключению судмедэксперта, видимых телесных повреждений криминального характера обнаружено не было.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

 

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области


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