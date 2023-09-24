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В Кузбассе выпал первый снег

24 сентября 2023 в 17:24

Синоптики предупредили о ещё большем похолодании.

В воскресенье, 24 сентября, на территории Кемеровской области выпал первый снег.

Так, тонкий белоснежный покров заметили жители Междуреченска. Похожая ситуация наблюдалась в Таштаголе. Как отметили пользователи соцсетей, мокрый снег наблюдался в выходные во многих городах по северу области.

Напомним, ранее синоптики уже предупреждали кузбассовцев о похолодании, снеге и сильном ветре. С понедельника ночные температуры будут достигать до -3 градусов. Днём столбик термометра будет подниматься до +5, +10, местами до +15 градусов.

 

 

Фото: ru.freepik.com


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