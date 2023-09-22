В Кузбассе снова подорожал бензин

А также выросли цены на 13 продовольственных товаров.

В Кемеровской области за неделю выросли цены на ряд продовольственных и непродовольственных товаров.

По данным Кемеровостата, дороже кузбассовцам обойдется покупка 13 продуктов питания. Это вермишель (повышение на 3,4%), свинина (2,7%), соль (2,6%), куры (2,3%), куриные яйца (2,3%), шлифованный рис (1,9%), говядина (1,8%), гречка (1,6%), детские смеси, водка, сыры (на 1,4%), а также маргарин (1,2%) и творог (1,1%).

При этом подешевели мясное детское питание (3%), чёрный чай (1,9%), печенье (1,5%), фруктовое детское питание (1,2%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали детские футболки на 2,4%, подешевело мыло на 2,6%.

Выросли и средние цены на бензин. Так, дизельное топливо за неделю подорожало на 1,8% - цена за литр составила 64,88 рубля. АИ-92 вырос в цене на 1,5% и стоит в среднем 50,58 рубля. АИ-95 подорожал на 1,3% до 54,93 рубля. Бензин АИ-98 стоит в среднем 66,49 рубля с учётом подорожания на 1,2%.

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