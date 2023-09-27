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Власти Кемерова утвердили проект застройки ещё одного микрорайона

27 сентября 2023 в 16:03

Речь идет о строительстве в зоне комплексного развития территории.

Власти Кемерова утвердили план развития ещё одного микрорайона жилой застройки в зоне КРТ.

Напомним, в  Кемерове в течение 10 лет застроят 540 га — 10 микрорайонов — в заискитимской части города. Все их будут строить одновременно, но делать это будут разные застройщики.

Нынешнее постановление за подписью Дмитрия Анисимова от 26 сентября закрепляет комплексное развитие территории жилой застройки микрорайона 58В Ленинского района - в границах улиц Тухачевского, Сибиряков-Гвардейцев, Мирной, Заузёлкова.

Для новой застройки будут снесены дома № 15, 16, 17 и 18 на улице Железнякова, а также дома № 15, 17 и 19 на улице Мирной. Здесь разрешается размещение многоквартирных домов высотой от девяти этажей до 16 этажей. Также возможна среднеэтажная жилая застройка домами высотой не выше восьми этажей.

«Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки — 10 лет со дня заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки», — говорится в документе.

 

 

Фото: администрация города Кемерово, ru.freepik.com


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