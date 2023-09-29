В Кемерове утвердили название нового моста через Искитимку

Открыть движение по нему планируется в октябре.

Депутаты Кемгорсовета утвердили название нового моста через Искитимку.

С инициативой о названии моста выступило Кузбасское региональное отделение театральных деятелей. В связи с тем, что мост будет находиться рядом со строящимся театром оперы и балета, предложено было назвать мост Театральным. В итоге 32 депутата проголосовали «за».

Отмечается, что строительство нового объекта закончится до конца года. 92-метровый мост соединит проспект Притомский с улицей Мичурина.

Также сообщается, что движение по новому мосту планируется запустить уже в октябре.

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово