Новокузнецк победил во всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Жители города массово отказались от личных авто.

Жители южной столицы Кузбасса отказались от поездок на личных автомобилях ради экологии - в результате город стал победителем всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».

В акции приняли участие более 100 городов в 54 регионах России и около 40 млн человек. Россияне отказывались от поездок на личных автомобилях ради экологии и ходили пешком, ездили на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и т. п.

Как сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов, с 27 мая по 24 сентября участники акции фиксировали свои маршруты в фитнес-приложениях и публиковали километраж в соцсетях с хештегом и указанием города. Новокузнечане таким образом прошли 282 990 км и сделали город победителем акции.

«В общей сложности благодаря акции «Я выбираю чистый воздух» было пройдено 926 454 км, сэкономлено 74 116 литров топлива, предотвращён выброс 185 291 кг вредных веществ», — сообщил Андрей Панов.

На втором и третьем месте оказались города Череповец с результатом 264 439 км и Липецк с результатом 140 623 км.

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