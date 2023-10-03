На территории реновации в Кемерове обнаружили скелет человека

СУ СК России по Кемеровской области проводит доследственную проверку.

В Кемерове, на улице Гагарина, закрытой для движения на время реновации, найден скелет человека.

«Скелетированные останки найдены 2 октября 2023 года во время проведения земляных работ, — копки траншеи — у одного из домов. На место выехал следователь СК России, который, совместно с судебно-медицинским экспертом, провёл осмотр обнаруженных костей», - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

На данный момент ведомством организована доследственная проверка, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Отмечается, что необходимо установить половую принадлежность останков, причину и давность наступления смерти человека.

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