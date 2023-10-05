В Кемерове изменится схема движения на перекрёстке Советского проспекта и улицы Мичурина

Для безопасности пешеходов.
В Кемерове на перекрёстке Советского проспекта и улицы Мичурина появится выделенная фаза для пешеходов. Как сообщили в администрации города, это поможет сделать перекрёсток более безопасным.
Изменения вступят в силу с 6 октября, с этого дня движение на перекрёстке будет осуществляться следующим образом:
- 1 фаза — движение транспорта по Советскому проспекту (оба направления);
- 2 фаза — движение пешеходов через Советский проспект и улицу Мичурина;
- 3 фаза — движение транспорта по улице Мичурина (оба направления).
Схема: администрация города Кемерово
Фото: ru.freepik.com
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