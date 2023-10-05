В Кемерове изменится схема движения на перекрёстке Советского проспекта и улицы Мичурина

Для безопасности пешеходов.

В Кемерове на перекрёстке Советского проспекта и улицы Мичурина появится выделенная фаза для пешеходов. Как сообщили в администрации города, это поможет сделать перекрёсток более безопасным.

Изменения вступят в силу с 6 октября, с этого дня движение на перекрёстке будет осуществляться следующим образом:

1 фаза — движение транспорта по Советскому проспекту (оба направления);

2 фаза — движение пешеходов через Советский проспект и улицу Мичурина;

3 фаза — движение транспорта по улице Мичурина (оба направления).

Схема: администрация города Кемерово

Фото: ru.freepik.com