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В Кемерове изменится схема движения на перекрёстке Советского проспекта и улицы Мичурина

05 октября 2023 в 15:57

Для безопасности пешеходов.

В Кемерове на перекрёстке Советского проспекта и улицы Мичурина появится выделенная фаза для пешеходов. Как сообщили в администрации города, это поможет сделать перекрёсток более безопасным.

Изменения вступят в силу с 6 октября, с этого дня движение на перекрёстке будет осуществляться следующим образом:

  • 1 фаза — движение транспорта по Советскому проспекту (оба направления);
  • 2 фаза — движение пешеходов через Советский проспект и улицу Мичурина;
  • 3 фаза — движение транспорта по улице Мичурина (оба направления).

 

Схема: администрация города Кемерово

Фото: ru.freepik.com


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