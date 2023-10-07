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Кемеровчанам рассказали, как продвигается строительство крематория

07 октября 2023 в 16:21

Его возводят в Кировском районе.

В столице Кузбасса готовят к открытию крематорий.

Напомним, крематорий построят в Кировском районе, напротив кладбища. Об этом стало известно летом 2022 года. Крематорий строит частный инвестор.

«По информации инвестора, в настоящее время завершается монтаж здания, готовится к установке и настройке оборудование», — уточняется в ответе властей на комментарий одного из горожан в соцсетях.

Также уточняется, что земельный участок, где ведётся строительство, удалён от жилой застройки с учётом 1000-метровой санитарно-охранной зоны от жилых и социальных объектов.

Крематорий заработает уже в этом году. Срок ввода в эксплуатацию — IV квартал 2023-го.

 

Фото: ru.freepik.com


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