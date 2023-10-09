В Новокузнецке подросток потерял глаз в тире

Мать пострадавшего боится, что стрелявший избежит наказания.

В Кузбассе следователи проводят проверку сообщений об инциденте, в результате которого 17-летний подросток потерял глаз. Несчастный случай произошел в начале лета, но сейчас огласке его предала мать подростка, побоявшись, что виновник происшествия избежит наказания.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia со слов матери пострадавшего, 17-летний подросток летом подрабатывал в тире парка Гагарина. К нему пришёл посетитель, мужчина с двумя детьми. Юноша объяснил им правила игры и дал ребёнку пистолет, принявшись заряжать винтовку. Далее он увидел, как мужчина выхватил у ребёнка оружие и выстрелил в него, попав в глаз. После случившегося мужчина вызвал скорую помощь, дал подростку 5 000 рублей и ушёл.

«Пострадавшего с пулей в глазу новокузнецкие врачи отправили в Кемерово своим ходом. Врачи столицы региона сказали, что, если бы юношу быстро доставили к ним санавиацией, было бы возможно спасти глазницу», - пишет Газета Кемерова.

Позже стрелок сообщил полиции, что в глаз подростку случайно попал его семилетний сын.

В настоящее время СК Кузбасса проверяет информацию о случившемся. По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности и неоказания ему помощи в следственном отделе по г. Новокузнецк СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки.

Подростку же предстоит длительное лечение. По словам матери, её сын впал в сильную депрессию.

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