Власти Кемерова рассказали о судьбе старой набережной

Горожане посетовали на то, что в связи с возведением новых объектов, всем стала безразлична судьба исторического центра.

Кемеровчане попросили отремонтировать старую набережную. Вопросы горожане задали главе города Дмитрию Анисимову в его Telegram-канале.

Так, одна из жительниц областного центра посетовала, что власти забыли про исторический центр города.

Ответ дали представители администрации города. Согласно ему, первичная задача — достроить все новые набережные и соединить их. Но обновление исторической набережной тоже в проработке.

«Сейчас завершается разработка проекта спусков на нижнюю набережную. После этого специалисты будут заниматься поиском финансирования для строительства», — говорится в ответе.

Напомним, о планах по соединению участков набережной Томи рассказывал еще Илья Середюк, будучи мэром. Тогда он назвал планы по соединению участков новой набережной Томи и набережной в историческом центре города «делом более дальней перспективы», так как «архитектурное сообщество пока размышляет, как лучше сделать переход между участками».

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