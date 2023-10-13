В Кузбассе 150 мужчин ушли в декрет

Статистика по мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми, приурочена к Дню отца.

В Кемеровской области 150 мужчин ушли в отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Такие данные приводит кузбасское отделение Социального фонда России. Статистика приурочена к Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября — в этом году это 15 октября.

В фонде напомнили, что отцы, как и мамы, имеют право получать различные виды социальной поддержки — например, единовременное пособие при рождении ребёнка. За текущий год в Кемеровской области пособие получили 8 066 человек, из них 2 522 — это мужчины, то есть — почти треть.

Кроме того, кузбасские мужчины, которые ушли в декретный отпуск, получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Из 10 190 получателей пособия только 150 — это мужчины. Также отцы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, сохраняют за собой место работы — с зачислением декретного отпуска в стаж.

А вот если мужчина ухаживает за ребёнком-инвалидом, то ему может быть назначена ежемесячная выплата в 13 000 рублей. Также отцу, воспитывающему ребёнка-инвалида, даётся право на досрочную пенсию в 55 лет — при наличии не менее 20 лет стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов.

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