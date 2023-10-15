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Житель Барнаула четыре года занимался сексом с малолетней дочерью

15 октября 2023 в 14:49

Как утверждает девочка, по её просьбе.

В Барнауле задержали 40-летнего мужчину, который на протяжении четырёх лет занимался сексом с собственной дочерью. Об этом пишет Газета Кемерова.

«По имеющейся информации, 11-летняя девочка почувствовала, что её влечёт к однокласснице, поэтому пошла за советом к отцу. Мужчина посоветовал ей переключиться на противоположный пол, однако совет не сработал.

Тогда школьница вернулась к своему родственнику и попросила его заняться с ней сексом, чтобы отбить влечение к девушкам. Мужчина согласился и на протяжении 4 лет регулярно имел половой контакт с дочерью», - сообщает интернет-издание со ссылкой на Mash.

В полицию обратилась мать девочки, как только узнала о необычной связи. Теперь мужчине грозит до 20 лет, но дочь стоит на его стороне и просит не наказывать, так как инициатива исходила от неё..

 

Фото: ru.freepik.com


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