В Кузбассе задержали главу Яйского округа (видео)

По подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Следственный комитет Кемеровской области сообщил о задержании главы Яйского муниципального округа Евгения Мяленко. 48-летнего чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с ноября 2021 по август 2022 года Мяленко заключил со строительной фирмой 17 муниципальных контрактов на сумму свыше 144 млн рублей. Предметом договора стало приобретение квартир для льготной категории граждан, путём инвестирования строительства двух многоквартирных домов.

«Чиновник, при условии 5% банковской гарантии стоимости контрактов, подписал распоряжение о том, чтобы выплатить 90% стоимости контрактов авансом. В результате застройщику были перечислены порядка 115 млн рублей, однако дома до настоящего времени не достроены и муниципальные контракты не исполнены», — сообщили в СК.

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки. В настоящее время глава округа задержан - Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которую попал момент задержания чиновника. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области